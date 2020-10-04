Can Azerbaycan için tüm Türkiye tek yürek

Amasya'nınsembolü olan Harşena Dağı ve Kars'ta büyüleyici güzellikteki Kars Kalesi Azerbaycan'a destek için kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü. İstanbul'da Kars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu ve Arpaçay-Akyaka Dernekler Platformu Azerbaycan'a destek için basın açıklaması yaptı. Etkinlikte Azerbaycan türküleri de çalındı. Bolu Belediyesi Hisar Tepesi'ne dev Azerbaycan bayrağı astı. Tokat'ta esnaflar 'İki Devlet Tek Millet' yazılı afişleri dükkanlarına astı. Konya Sultan Selim Camisi'nde Azerbaycan için Fetih suresi okundu.