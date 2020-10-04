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Can için tüm Türkiye tek yürek

Giriş Tarihi: 4.10.2020 ABONE OL
Can Azerbaycan için tüm Türkiye tek yürek
Amasya'nın sembolü olan Harşena Dağı ve Kars'ta büyüleyici güzellikteki Kars Kalesi Azerbaycan'a destek için kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü. İstanbul'da Kars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu ve Arpaçay-Akyaka Dernekler Platformu Azerbaycan'a destek için basın açıklaması yaptı. Etkinlikte Azerbaycan türküleri de çalındı. Bolu Belediyesi Hisar Tepesi'ne dev Azerbaycan bayrağı astı. Tokat'ta esnaflar 'İki Devlet Tek Millet' yazılı afişleri dükkanlarına astı. Konya Sultan Selim Camisi'nde Azerbaycan için Fetih suresi okundu.
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Can Azerbaycan için tüm Türkiye tek yürek
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