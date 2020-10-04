FETÖ yalanıyla tele-dolandırıcılık son anda önlendi

Amasya'da yaşayan H.B.'yi arayıp "Adınız terör örgütlerine karışmış, hesabınızdaki paraları güvenli bir yere aktarmamız gerekiyor" diyerek 102 bin lirasını alan 3 telefon dolandırıcısı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı. Amasya, Şanlıurfa ve İstanbul üçgeninde yaşanan dolandırıcılık olayı son anda önlendi. Polis, kadının 98 bin lirasını kurtardı.

Amasya Gümüşhacıköy'de ikamet eden 70 yaşındaki H.B'yi Şanlıurfa'dan arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtıp H.B.'nin adının FETÖ operasyonuna karıştığını söyledi. Hakkındaki suçlamalar kalkana ve FETÖ üyelerine operasyon yapılana kadar hesaplarındaki paraların güvenli bir yere aktarılması gerektiğini söyleyip H.B.'ye bir hesap numarası verdiler. Yaklaşık 102 bin lira parasını verilen hesaba aktaran H.B. bir yakınını arayıp durumu anlattı. Dolandırılmış olabileceğini anlayınca da hemen polise koştu. Gümüşhacıköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Amasya Polisi hemen banka ile temasa geçerek gönderilen hesabın İstanbul'da olduğunu belirledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheliler Fatih G. (21), Abdulkadir G. (19) ve Muhammed T.'nin (19) İstanbul Bağcılar'da bir adreste garson olarak çalıştıklarını belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli ile birlikte H.B.'den haksız yerde elde edildiği değerlendirilen 98 bin lira ele geçirildi.

3 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Fatih G.'nin, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığının ihlali, Abdulkadir B.'nin de 5 nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu imal ve ticaretinden suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.