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’deki damacana rezaletine isyan

’li Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Hamidiye A.Ş’nin damacanasında ambalaj çıkması sonrasında suların doldurulurken hijyen şartlarına uygun doldurulup doldurulmadığı tartışma konusu oldu. Hamidiye A.Ş’nin su damacanasında ambalaj çıktığına dair görüntüye halk tepki gösteriyor. İşte o fotoğraf:

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Giriş Tarihi: 4.10.2020 13:54 ABONE OL
İBB’deki damacana rezaletine isyan

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin iştiraki olan Hamidiye A.Ş'nin sularının temizliği tartışma konusu oldu. Hamidiye A.Ş'nin damacanasının içerisinde ambalaj çıktığına dair görüntü sosyal medyada yer alınca halk tepki gösterdi.

HAMİDİYE DAMACANA SUDA AMBALAJ ÇIKTI

CHP'li İBB'nin damacanalara su doldururken hijyen koşullarına riayet etmediği, suların doldurulması esnasında suların kirlendiği noktasında halk şikâyetlerini sosyal medyada duyurdu. Su dolu damacananın içerisindeki ambalajın görüntüsüne ise tepkiler sürüyor.

"REZALETİN RESMİNİ GÖRMEK İSTERSENİZ!"

Şikâyetini dile getiren Mustafa Güngör, "Bu şirket nasıl yönetiliyor. İstanbul Bütükşehir Belediyesi'nin iştiraki Hamidiye A.Ş'den aldığımız damacana su içinde bonus hediyesi ile birlikte gelmiş. Rezaletin resmini görmek isterseniz" diyerek CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

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İBB’deki damacana rezaletine isyan
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