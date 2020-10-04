İBB’deki damacana rezaletine isyan

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin iştiraki olan Hamidiye A.Ş'nin sularının temizliği tartışma konusu oldu. Hamidiye A.Ş'nin damacanasının içerisinde ambalaj çıktığına dair görüntü sosyal medyada yer alınca halk tepki gösterdi.
HAMİDİYE DAMACANA SUDA AMBALAJ ÇIKTI
CHP'li İBB'nin damacanalara su doldururken hijyen koşullarına riayet etmediği, suların doldurulması esnasında suların kirlendiği noktasında halk şikâyetlerini sosyal medyada duyurdu. Su dolu damacananın içerisindeki ambalajın görüntüsüne ise tepkiler sürüyor.
"REZALETİN RESMİNİ GÖRMEK İSTERSENİZ!"
Şikâyetini dile getiren Mustafa Güngör, "Bu şirket nasıl yönetiliyor. İstanbul Bütükşehir Belediyesi'nin iştiraki Hamidiye A.Ş'den aldığımız damacana su içinde bonus hediyesi ile birlikte gelmiş. Rezaletin resmini görmek isterseniz" diyerek CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seslendi.