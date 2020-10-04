İBB’deki damacana rezaletine isyan

"REZALETİN RESMİNİ GÖRMEK İSTERSENİZ!"

Şikâyetini dile getiren Mustafa Güngör, "Bu şirket nasıl yönetiliyor. İstanbul Bütükşehir Belediyesi'nin iştiraki Hamidiye A.Ş'den aldığımız damacana su içinde bonus hediyesi ile birlikte gelmiş. Rezaletin resmini görmek isterseniz" diyerek CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seslendi.