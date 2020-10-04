Jandarmadan minibüslerde gizli denetim

Kahramanmaraş'ta jandarma sorumluluk alanı içinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri yolcu gibi bindikleri minibüslerde kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Numan Öksüz Trafik timlerine başta trafik kurallarını ihlal ederek halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve korona virüs tedbirlerine uymayan sürücülere karşı 7/24 denetim yapılması talimatı verdi.







Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri korona virüs tedbirleri ve trafik güvenliği konularında denetimlerini sıklaştırdı.



Jandarma Trafik Ekipleri, sivil olarak bindikleri minibüslerde önce yolculuk yapıyor, daha sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Sürücülerin seyahat esnasında trafik kuralı ihlali ile cep telefonu ve emniyet kemeri gibi kazalara etken konular habersizce denetleniyor. Kural ihlali yapan şoförlere ise gerekli cezai işlem uygulanıyor.



Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Numan Öksüz Jandarmanın sivil kıyafetli denetimlerine devam edeceği belirtti.