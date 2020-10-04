Küçük Ahmet’in hayalini Kızılay gerçekleştirdi

Babası yıllar önce rahmetli olmuş ve annesiyle birlikte yaşam mücadelesi verirken bir anda annesini de kaybeden küçük Ahmet anneannesiyle baş başa kaldı. Ahmet'in tek hayali bir sünnet düğünü olmasıydı. Sünnet olma hayali kuran Ahmet'in bu hayalini Türk Kızılay Sakarya ve Erenler Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin de katkılarıyla Ahmet'in hayali için kolları sıvayan Kızılay önce sünnet kıyafetlerini alarak işe başladı. Sünnet için bütün hazırlıkları tamamlayan Kızılay ekibi, tüm mahalleyi balonlarla süsledi. Sünnet öncesi Ahmet ile arkadaşlarını balonlarla süslenmiş araçlarla şehir turu attıran hayırseverler, o anları ölümsüzleştirmek için kayıt da aldı.

"İYİ Kİ TÜRK KIZILAY'I VAR"

Yıllardır sünnet olmak için hayal kurduğunu ve büyük hayalini Türk Kızılay ile gerçekleştirdiğini belirten Ahmet Eralan, "Sünnetimle ilgili her isteğimi yaptılar. Arkadaşlarımla şehir turu da attık. Balonlarım da vardı. Beni çok ama çok mutlu ettiler. İyi ki Türk Kızılay'ı var" dedi.

Türk Kızılay Erenler Şube Başkanı Ahmet Özgedik ise, "Henüz daha 12 yaşında iken yaşamış olduğu durumları bize iletildiğinde açıkçası arkadaşlarımız ile birlikte çok etkilendik." dedi.

"ÇOCUKLAR ÖKSÜZLÜK, YETİMLİK DUYMASIN"

Başkan Özgedik, "Cemal Süreyya'nın, 'Ben isterim ki bulutlar ağlasın ama çocuklar ağlamasın, hiçbiri öksüzlük yetimlik nedir duymasın' satırları aklımıza geldi. Kızılay Sakarya İl Başkanımız Zahit Tiryaki başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz, gönüllülerimiz ile birlikte ne yapabiliriz diye çalışma başlattık. Kendilerine her daim müteşekkir olduğumuz, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizin büyük destek ve katkılarıyla bu etkinliği gerçekleştirdik" diye konuştu.