Ölüm çemberinden kurtuldu

İstanbul'dayaşayan Şeydanur Y., 2010'da evlendi. İddiaya göre, evlendikten kısa bir süre sonra kocası DEAŞ'a katıldı. Kocası 2014'te Rakka'ya giderken onu da zorla beraberinde götürdü. 2019'un ağustos ayında Şeydanur Y.'nin DEAŞ mensubu olan eşi bir çatışmada öldü. Bunun üzerine Şeydanur Y., YPG/ PKK'nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı'na götürüldü. Bu sırada Şeydanur Y.'nin yeğeni Asya A. da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şeydanur Y.'nin DEAŞ'a katılmak üzere götürüldüğünü söyleyip suç duyurusunda bulundu. Bir yıl boyunca esir tutulan Şeydanur Y., kaçakçılar aracılığıyla kamptan kaçarak 10 Ocak 2019'da Türkiye'ye sığındı. Hatay Cilvegözü Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Şeydanur Y., İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde alınan ifadesinde yaşadıklarını anlattı. Şeydanur Y., eşinin baskısıyla eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte önce Gaziantep'e oradan da Suriye'ye geçtiklerini ifade etti. Şeydanur Y. kocasının ölümünün ardından bulundukları bölgenin saldırıya uğraması üzerine götürüldüğü kamptan kaçarak teslim olduğunu kaydetti. Örgütsel eğitim almadığını belirten Şeydanur Y., hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davada tutuksuz yargılanıyor.