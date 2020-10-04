PYD yöneticisi karı-koca ikna yoluyla teslim oldu

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinde bölge meclisinde başkan yardımcısı ile PYD'nin eski sözde yöneticisi eşi ve çocuğu ile birlikte teslim oldu. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab kentinde yerel kolluk birimleri ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması yapıldığı belirtildi. İkna çalışmaları sonucu sözde Münbiç ve Köyleri Sivil Demoktarik Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı M.C.A., eşi M.S. ve bir çocuğu ile El Bab ilçesinde teslim olduğu kaydedildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da, "Sözde Münbiç ve Köyleri Sivil Demokratik Bölge Meclisinde başkan yardımcısı görevini yürüten, aynı zamanda bölgenin sözde Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen M.C.A. ile terör örgütü PYD'nin eski sözde yöneticisi ve sözcüsü olan eşi M.S'nin ikna çalışması sonucunda El Bab bölgesinde teslim olması sağlanmıştır" denildi. Açıklamada, M.C.A. ve M.S'nin işlemleri için kente getirileceği bildirildi.