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Son dakika: 'da 1 ölü olarak ele geçirildi

İçişler Bakanlığı, Yıldırım-7 operasyonu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "  ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 daha ölü olarak ele geçirildi. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi. " ifadeleri kullanıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 19:45 Son Güncelleme: 4.10.2020 20:00 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da 1 terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün ölü ele geçirilen 3 teröristin yanı sıra bugün bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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Son dakika: Diyarbakır'da 1 terörist ölü olarak ele geçirildi
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