Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 4 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 4 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

4 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 104.402

HASTA SAYISI:1.429

VEFAT SAYISI:57

İYİLEŞEN SAYISI:1.182



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

TEST SAYISI: 103.219

HASTA SAYISI:1.502

VEFAT SAYISI:59

İYİLEŞEN SAYISI:1.211

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.