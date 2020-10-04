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'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 25 artarak 4 bin 875'e yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 17:11 ABONE OL
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 25 artarak 4 bin 875'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi yaşamını yitirdi ve 390 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 875'e, vaka sayısı da 336 bin 387'ye çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 511 artarak 321 bin 485 oldu.

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Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti
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