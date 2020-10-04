TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'ın sivillere saldırmasına kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yayımladığı bir mesajla Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını kınadı. Şentop açıklamasında: "Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır.