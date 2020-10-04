Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi

Türkiye- arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi

Türkiye ile arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 16:25 ABONE OL
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

TEKNİK NEDENLERLE ERTELENDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Yunanistan'ın "NAVTEX" oyunu! Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı hamle! Son dakika haberi... Türk’ün şanlı bayrağı dikildi! Mevzileri bırakıp kaçıyorlar

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA