Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

TEKNİK NEDENLERLE ERTELENDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.

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