Türkiye’ye husumet besleyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

52 BİN KİŞİYE İSTİHDAM MÜJDESİ: Bu eserlerin ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Amik Ovası afetlerle değil bereketiyle sembolleşen yere dönüşecektir. Şu an yaptığımız bu baraj açılışı gibi hizmet ve yatırımlarımızdan rahatsız olan, çamur atarak, her türlü iftirayı fütursuzca ortaya saçan tuhaf bir kesim var. Bunların bıraktığı kirli izlere siyasetten medyaya ve meslek kuruluşlarına kadar her yerde rastlamak mümkün. Bembeyaz bir örtünün üzerindeki küçük kara bir nokta mesafesindeki bu kesimler az olmalarına rağmen rahatsızlık vericidir. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA DURUYOR: Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet 13 sulama tesisi, 81 ıslah ve ayrıca halen 2 baraj ve göletin, 15 sulama tesisi ve 5 dere ıslahının inşası sürüyor. Daha çok altyapı yatırımları var. Halkımızla el ele gönül gönüle vererek Hatay'ı geliştirmeye kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta duruyor. Dün Konya'da şehir hastanesinden yollara kadar pek çok eserin açılışını gerçekleştirdik. Sayısı eseri milletimizin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz 18 yılın her günü milletimize hizmet sağladık. Ulaşımdan eğitime tarımdan sanayiye kadar Cumhuriyet tarihinin tamamını 5'e 10'a katlayan yatırımları hayata geçirdik.







SURİYE'DEN LİBYA'YA DOĞU AKDENİZ'DEN KAFKASYA'YA HER YERDE MAZLUMLARIN YAYINDAYIZ: Koronavirüs salgının etkisiyle yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe uluslararası alanda da gerekirse en zorlu mücadelelere girerek haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geliyor. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar her yerde dostların, kardeşlerin mazlumların yanında yer aldık, aynı zamanda kendi geleceğimizi şekillendirdik.







Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Tıpkı Balkanlar'da Kafkaslar'da Akdeniz'de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Tüm dünya bu noktaya gelene kadar bir kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız. Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Milletimiz bu oyunu görmüş ve yeniden ortak hedefler etrafında toplanmaya başlamıştır. Daha çok başarılara birlikte koşacağız. Siyasi ve ekonomik alanda en güçlü devlet olma hedefindeyiz.







Başkan Erdoğan, Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu'na gönderdiği mesajda, Kudüs'ün ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti. "Selahaddin-i Eyyubi, 'Allah'ın evi esaret altındayken Selahaddin nasıl kendi evinde yatar' diyen Kudüs aşığı büyük bir komutandı" hatırlatmasında bulunan Erdoğan, "İsrail'in Kudüs ve Filistin topraklarını ilhak planlarına onay veren her girişim, Selahaddin- i Eyyubi'nin emanetine ihanettir" dedi.







Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 2 yılda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Ülkemiz, Avrupa'da lider olup, dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına, son 18 yılda 585 baraj inşa ederek suyun gücünü milletle buluşturduk. Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katı. Reyhanlı Barajı, Hatay ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bir projedir. 9,3 kilometre ile ülkemizin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı, sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edilmiştir. Yaser ÇAPAROĞLU/SABAH

