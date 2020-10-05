Ağrı’daki operasyonda 1 asker şehit düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında sürdürülen Yıldırım-3 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma şehit oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarmanın yaralandığı belirtilerek, "Yaralılarımız helikopterle bölgeden alınarak hemen Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Bu arada operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Diyarbakır Lice'de de bir terörist ölü ele geçirildi.