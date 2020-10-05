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Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 20:08 Son Güncelleme: 5.10.2020 20:11 ABONE OL
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri teçhizatları ele geçirdi Azerbaycan'ın Milli Kahramanı İbrahimov'un şehit olduğu işgal altındaki mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi

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Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı
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