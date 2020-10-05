Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

AA Giriş Tarihi: 5.10.2020 20:08 Son Güncelleme: 5.10.2020 20:11 ABONE OL