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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı , şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 16:38 Son Güncelleme: 5.10.2020 16:41 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yırtıcı'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

YILDIRIM - 3 HERAKATINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın. Çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
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