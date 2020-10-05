Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yırtıcı'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

YILDIRIM - 3 HERAKATINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın. Çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine acı haber verildi.