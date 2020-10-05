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’de tacirlerine operasyon! 21 kişiye gözaltı

’ye sevki ve ticaretini engellemek amacıyla kent genelinde 12 operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda madde ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 14:31 Son Güncelleme: 5.10.2020 14:31 ABONE OL
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 21 kişiye gözaltı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde 12 ayrı operasyon düzenledi. Kente uyuşturucu sevkiyatını engellemek ve uyuşturucu ticaretini önüne geçmek amacıyla çok sayıda şahıs ve adres takibe alındı.

Adım adım şahısları takibe alan Narkotik ekipleri 12 farklı operasyonla uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüphelinin yanı sıra uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından araması olan 7 şahısla birlikte gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 271 gram esrar, 67 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 14 gram kannabinoid, 2 adet ecstasy, 21 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mermilerinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden ele geçirilen 210 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 21 kişiye gözaltı
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