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'te corona tedbirlerine uymayan 1179 kişiye ceza

'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1179 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 08:58 Son Güncelleme: 5.10.2020 08:59 ABONE OL
Gaziantep'te corona tedbirlerine uymayan 1179 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1179 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.

2 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Denetlenen 245 iş yerinden 2'sine de işlem yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Daha önce de çokça dile getirdik, bu cezaların tahsil süreci başladı. Lütfen hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için kurallara uyunuz." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep'te corona tedbirlerine uymayan 1179 kişiye ceza
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