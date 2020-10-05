Gübreli çeteye kokain baskını! Uluslararası çete çökertildi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, uyuşturucu baronlarına bir darbe daha vurdu.

Gümrük yoluyla yasa dışı yollardan önce ülkemize, ardından da İstanbul'a yüklü miktarda Kokain maddesi sokan uluslararası bir uyuşturucu çetesi emniyetin başarılı operasyonu sonucu çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a getirilen bir konteynere yoğunlaşan İstanbul Narkotik Masası Polisleri, konteyner içerisinde 120 kilogram gübre olduğunu tespit etti.

Gübrelerin arasına gizlenmiş ve paketler halinde 90 kilo Kokain maddesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantılı oldukları kişilere yönelik çalışmanın devam ettiği ve soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca gübrenin ayıklama işlemlerinin sürdüğü, kokain miktarının artacağı öngörülüyor.