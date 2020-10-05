Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!

İletişim Başkanı 'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!

İletişim Başkanlığı Karabağ'ın yasa dışı işgaline ilişkin video mesaj hazırladı. Video mesajı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan İletişim Başkanı uluslararası topluma Karabağ çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 01:37 Son Güncelleme: 6.10.2020 01:48 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!

İleşim Başkanlığı Karabağ'ın yasa dışı işgaline ilişkin video mesaj hazırladı. Video mesajı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslarası topluma Karabağ çağrısında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik mesaj | Video

Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslararası topluma seslenerek "30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri teçhizatları ele geçirdi
Azerbaycan'ın Milli Kahramanı İbrahimov'un şehit olduğu işgal altındaki mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı! İşte Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler...

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA