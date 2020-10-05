İsot gelin çiçeği oldu

Acısıyla çok canlar yakan isot, gelinlerin olmazsa olmazı gelin çiçeğinde boy gösterdi. Acı severlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan isot her türlü yemekte baharat olarak kullanılıyor. Hasadın ardından baharata dönüşme sürecinin kentte etkinliklerle kutlandığı isot, gelin çiçeği oldu.

Urfa isotundan gelin çiçeğini görenler şaşkınlığını gizleyemezken gülmekten de kendilerini alamadılar. Şanlıurfalıların isot sevgisi, artık en mutlu günlerin vazgeçilmezi olan gelin çiçeklerine de yansıdı. Öte yandan Şanlıurfa'daki isotlu gelin çiçeklerine talebin arttığı çiçekçilerde rekabetin de kızıştığı öğrenildi.