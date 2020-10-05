Korona virüs erkeklerde üreme sağlığını da etkiliyor!

Daha çok zatürre ve solunum yetmezliğine neden olduğu üzerinde durulan Kovid 19'un her gün yeni etkileri ortaya çıkıyor. ABD ve batılı bazı ülkelerden sonra Türkiye'deki vakalar da virüsün erkeklerde iktidarsızlık gibi üreme sağlığını etkileyecek sonuçlar yarattığını ortaya koydu.

Bu durum, "Gencim, bana bir şey olmaz" düşüncesinden yola çıkarak kurallara pek de uymayan 17-35 yaş grubunu da yakından ilgilendiriyor. Erkeklerin ileride bu tür problemler ile karşılaşmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor.

Geçen haftalarda, Kovit 19'un erkeklerin üreme sağlığı üzerindeki etkiler bıraktığına ilişkin özellikle Amerika'dan bazı araştırma ve makaleler yayınlanmıştı. Aynı şey Türkiye'de de yoğun olarak tartışılmaya ve bazı vakalar ortaya çıkmaya başladı.

ATEŞ SPERM SAYISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloğu Coşkun Kaya, zaman geçtikçe Kovit 19'un insan vücuduna etkisi, solunum dışı olası bulaş yolları da ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekerek, bunlardan birinin de erkek üreme sağlığı olduğunu söyledi.

Kovit 19 olan hastalarda en sok görülen belirtinin yüksek ateş olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Ateşin sperm oluşumuna olumsuz etkisi uzun yıllardır bilinmektedir. Kimi erkek Kovit hastalarında testis iltihabı (orşit) saptanmıştır. Yapılan çalışmalar da hasta veya iyileşen 106 erkeğin semen incelemesinde sadece 6 erkek hastada Kovit 19 rastlanmıştır. Fakat virüsün hücre yüzeyine yapışmasını sağlayan yapıların testis dokusunda bol miktarda bulunduğu da görülmüştür. Testis iltihabı oluşan erkeklerde bu iltihabın direk virüsün etkisinden çok testisin kendisini korumaya çalışma mekanizması sonucu olduğu düşünülmektedir."

TESTOSTERON MİKTARINDA DÜŞÜŞ!

Kaya, hastalığı geçiren erkeklerde normal sağlıklı gruba göre LH seviyelerinde yükselme olduğunu vurgulayarak "Ki bu hormon testis dokusunun harabiyetini de yükseltmektedir. Ayrıca, erkeklik hormonu olan testosteron miktarında anlamlı düşme saptanmıştır. Bu hormonal değişiklikler ise erkeklerde ilerleyen dönemlerde sertleşme bozukluğuna-iktidarsızlığa-erektil disfonksiyona neden olur" dedi.

Kaya, virüsün testise etkisinin derecesi, bu etkinin kalıcı olup olmadığının henüz net olmadığını belirtti. Kaya, "Bu nedenle virüsten sağ kalan erkeklerin belli bir süre sonra üroloji uzmanlarına uğrayıp hormon seviyelerine ve sperm sayılarına baktırmalarında fayda vardır" önerisinde bulundu.