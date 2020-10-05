Poşet içinde ölü bebek bulundu

Muğla'nın Dalaman İlçesi'nin Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta çevredekiler, yeni yapılan ve henüz kimsenin oturmadığı apartmanın yanındaki arsada poşet içerisinde bebek olduğunu fark etti.

POŞET İÇİNDEKİ BEBEK ÖLMÜŞTÜ!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince incelemede bebeğin ölü oluğu belirlendi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesini yakından takip etti.

MORGA KALDIRILDI

Ceset ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.