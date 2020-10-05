Sanatçı çiftten örnek davranış! Ekrem-Ece Ataer çifti bedenlerini bilime adadı

Kadavra bağışını toplumsal bir kampanya haline getirmek için öncülük yapan Yazar, Türkolog Ece Ataer ve eşi sanatçı, yazar Ekrem Ataer, üniversitenin tıp fakültesinin açılış töreninde bağış kararlarını açıkladılar.

Ataer çifti, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sevim Savaşer, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrencilerin katıldığı törenle bağış belgelerini imzaladılar.

"ÜLKEMİZDE KADAVRA BAĞIŞI SAYISI OLDUKÇA AZ"

Kadavra bağışının organ bağışı gibi önemli olduğuna dikkat çeken Ataer çifti; "Bedenimizi ileride hayat kurtaracak öğrencilere emanet ediyoruz. Bu kararı bundan birkaç yıl önce gerçekleştirdiğimiz bir seyahat sırasında aldık. Gezimizde anatomi müzesini ziyaret etmiştik, bu müzeden çok etkilendik. Sonrasında Türkiye' de beden bağışının yok denecek kadar az olduğunu, tıp eğitimi için daha fazla kadavra bağışının olması gerektiğini gözlemledik. Konuyu araştırmaya başladık. Üniversitelerin büyük bölümünde öğrencilere düşen kadavra sayısının oldukça az olduğunu ve ihtiyacın oldukça fazla olduğunu öğrendik. Yunusun da dediği gibi 'ölmeden ölmeyi, ölüp dirilmeyi' seçtik. İlim ve bilime bedenlerimizle faydalı olmayı seçtik. Biz ülkemizi ve bilim ve ilim eğitimi görecek öğrencilerimizi seven insanlarız. Plastik kadavra ile çalışmak ve eğitim almak yerine yaşayan canlı insanların kadavrası ile eğitim görmeleri için bunu tercih ettik. Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlamaya karar verdik. Bedenimiz üzerinde bilim için çalışsınlar istiyoruz. Salgın hastalıklarla boğuştuğumuz şu dönemde öğrencilere kadavra olmak çok önemli. Biz sanatçı ve yazarız bilim ve eğitime katkı verecek doğru bir karar verdiğimizin farkındayız. İnancımızda buna izin veriyor. Tasavvuf ile büyüyenlerdeniz. Biz, kadavra bağışının önemine dikkat çekmek için bir adım attık. Bundan sonra yeni beden bağışları için bu hareketimizi bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam ettireceğiz." şeklinde konuştular.

Ataer çiftinden etkilenen emekli Mehmet ve Leyla Gürdaloğlu çifti de bedenlerini öğrencilerin eğitimi için bağışlama kararı aldıklarını söylediler.

"KADAVRA BAĞIŞI EĞİTİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Açılış töreninde konuşma yapan Rektör Yüksel ise şu açıklamalarda bulundu:

"Ataer çifti, tıp fakültemize bedenlerini kadavra olarak bağışlayarak öğrencilerin eğitimlerine büyük katkıda bulunmuşlardır. Tıp fakültesinde kadavra olmadan eğitim olmayacağını bilerek yaşarken bedenlerini eğitim için öğrenciler için bağışlamışlardır"

Anatomi dersinin özellikle tıp fakültelerinin ve sağlık bilimleri fakültelerinin bazı bölümlerinin temel taşlarından olduğunu söyleyen Rektör Yüksel; "Öğrencilerimiz tıp fakültesi 1. sınıfından itibaren anatomi dersi görmeye başlıyor. Ayrıca hem sağlık bilimleri fakültelerinin bazı bölümlerinde hem de sağlıkla ilgili branşlarda eğitim veren meslek yüksekokullarının bazı bölümlerinde anatomi dersi görülüyor. Bu ders, insan vücudu hakkında kitaplarda öğrenilen her bilginin ete kemiğe bürünmesiyle eş anlamlı. Dolayısıyla anatomi dersi öğrenciler için hayati önem taşıyor.

Ancak, ülkemizde anatomi derslerinde üzerinde eğitim verilen kadavraların sayısı oldukça az. Bu sebeple anatomi derslerinin işlenme yöntemi artık değişmiş durumda. Dersler, çoğunlukla maket ve simülasyon üzerinden gerçekleştiriliyor.

Uluslararası standartlar, kaliteli bir anatomi eğitimi için kadavra üzerinde en fazla 6 öğrencinin eğitim almasını öngörüyor. Ancak ülkemizde kadavra sayısının az olması sebebiyle bu sayı gittikçe yukarılara çıkıyor. Bu sebeple yapılan her bir kadavra bağışı, öğrencilerimizin eğitimi için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.