Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 5 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 5 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 5 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

TEST SAYISI:115,632

HASTA SAYISI:1,603

VEFAT SAYISI:57

İYİLEŞEN SAYISI:1,320

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.

4 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 104.402

HASTA SAYISI:1.429

VEFAT SAYISI:57

İYİLEŞEN SAYISI:1.182

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.

3 EKİM VERİLERİ:



Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

TEST SAYISI: 103.219

HASTA SAYISI:1.502

VEFAT SAYISI:59

İYİLEŞEN SAYISI:1.211

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.