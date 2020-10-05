SON DAKİKA! İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi nedeniyle eğitim – öğretim faaliyetlerinde de değişikliğe gidilmişti. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarla birlikte 21 Eylül tarihinde 1. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? Sorusu da yanıtlanmış oldu. Peki, 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

SON DAKİKA! İLKOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2,3,4,8 ve 12. sınıf öğrenci, öğretmen ile velileri tarafından merak edilen İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? sorusuna ilişkin son dakika gelişmelerinden detaylar şöyle;