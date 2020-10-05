Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarının yakalanması ve hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 4 şüpheli, 14,25 gram metamfetamin maddesi, 4,29 gram esrar maddesi, 0,72 gram bonzai maddesi, 0,10 gram eroin maddesi, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 19 adet dolu fişek ile birlikte ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıstan 3'ü hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 1 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahıs C. Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.