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operasyonunda 9 tutuklama

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:12 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan deliller üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 33 kişinin ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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