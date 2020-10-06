20 yıl sonra Kandil'in siyasi kanadından kurtuldu! AK Parti’ye geçti ilçede büyük değişim başladı

Ama daha iyisini yapmak istiyoruz. Bölgenin kötü olan fiziki şartlarından dolayı vatandaşımız hak ettiği hizmetleri rahatlıkla alamıyor. Bu yüzden kentsel dönüşüm büyük bir umut oldu ve sayın cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu güzel haber sevinçle karşılandı.



