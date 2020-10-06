20 yıl sonra Kandil'in siyasi kanadından kurtuldu! AK Parti’ye geçti ilçede büyük değişim başladı

Terör olaylarının bir dönem yoğunlukta yaşandığı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde AK Partili belediye tarafından hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "Kentsel Dönüşüm Projesi" ilçenin çarpık kentleşme ile gündeme gelen 260 bin nüfuslu bölgesi için modern kentleşme umut oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen milletimizin beklediği müjdeyi verdi. Bağlarımız hak ettiği değişim ve dönüşümü yaşayacak" dedi.
BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ, DEĞİŞİM BAŞLADI
400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, belediyenin 20 yıl sonra HDP'den AK Parti'ye geçmesinden sonra hayata geçirilen projelerle büyük bir değişim yaşıyor. Karacadağ bölgesinden çıkan bazalt taşını kurmuş olduğu tesiste asfalta dönüştürerek ilçenin cadde ve sokaklarında uzun yılların ihmali olan hizmet hamlesini gerçekleştiren, kent içi organik tarım projesini başlatıldı.
Diyarbakır'la özdeşleşen gül çeşitlerini yetiştirmek üzere gül bahçesini hayata geçiren ve bununla beraber ilçenin kırsal bölgelerinde yer alan tüm mahalle ve mezralara yeni yollar kazandıran Bağlar Belediyesi, bu kez de ilçenin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projesinin heyecanını yaşıyor.
MADDE BAĞIMLILARININ MESKENİ HALİNE GELEN YAPILAR TEMİZLENDİ
Proje Kaynartepe Mahallesinde 53 bin metrekarelik alanda 7 bin nüfusun etkileneceği alanda başlatılacak. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolünde belediye ve diğer kurumların işbirliği ile yapılacak olan projeden ilk etapta 1354 yapı etkilenecek.
Bağlar Belediyesi, projeye hazırlık olarak son bir buçuk yılda 318 harabe yapının yıkımını gerçekleştirdi. Madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklarla gündeme gelen harabe ve kullanılamaz haldeki yapılar belediye tarafından yıkılarak temizlendi.
AMBULANS VE İTFAİYE ARACI GİREMEYEN DAR SOKAKLAR
Acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçlarının giremediği, temizlik araçlarının hizmet veremediği daracık sokaklarda yaşayan vatandaşlar kentsel dönüşümün gelecek olmasını sevinçle karşıladı. Cadde ve sokakların fiziki yapısından dolayı istedikleri hizmeti alamadıklarını belirten vatandaşlar, kentsel dönüşümle beraber iyi koşullara kavuşacaklarını dile getirerek projeyi onaylayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve göreve geldikten sonra proje için büyük çaba harcayan AK Partili belediyeye teşekkür etti.
"YAPILARIN YÜZDE 85'İNDE MÜHENDİSLİK HİZMETİ YOK"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak yaptıkları saha çalışmasında çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Bağlar bölgesinde yer alan yapıların yüzde 85'inin ruhsatsız ve mühendislik hizmeti almayan yapılar olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kentsel dönüşüm projesinin bölgenin makus talihini değiştireceğini ifade eden Beyoğlu, "Göreve geldikten sonra 18 aydır sahadayız, ilçemizin cadde ve sokaklarında vatandaşlarımızın yanındayız. 20 yılda yapılamayan hizmetleri 1.5 yılda yaptık hamdolsun.
Ama daha iyisini yapmak istiyoruz. Bölgenin kötü olan fiziki şartlarından dolayı vatandaşımız hak ettiği hizmetleri rahatlıkla alamıyor. Bu yüzden kentsel dönüşüm büyük bir umut oldu ve sayın cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu güzel haber sevinçle karşılandı.
Kendilerine halkım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Belki 5, belki 10 sene sürecek ama sonunda Bağlarımız hak ettiği modern ve gelişmiş bir şehir haline gelecek. Buradaki vatandaşlarımız tıpkı diğer gelişmiş bölgelerin koşullarına kavuşacak" dedi.