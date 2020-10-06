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, Karabağ'da için savaşan 'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı

Terör devleti işgalci 'ın terör örgütü 'dan destek aldığı bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'nin 'a "cihatçı teröristler gönderiyor" iftirası atanların yalanı soğumadan, Ermenistan'a Türklerler savaşmaya giden PKK'lıların ses kaydı ortaya çıktı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 17:10 Son Güncelleme: 6.10.2020 17:22 ABONE OL
Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ'da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.

Servis, söz konusu teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamayla birlikte ses kayıtlarını da paylaştı.

Teröristlerin, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri konuşmalarda, Karabağ'da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.

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Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı
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