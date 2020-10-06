Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika: 1 terörist, ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173’e yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 18:27 Son Güncelleme: 6.10.2020 18:33 ABONE OL
Son dakika: 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173'e yükseldi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA