Dağlık Karabağ çatışmalarında son durum! Azerbaycan'da Aliyev'den son dakika açıklaması: Rusya'yı istiyorlar

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Ağırlıklı olarak roket ve füzelerin kullanıldığı savaşta son duruma ilişkin verilen bilgide Ermenistan'ın sivil noktalara saldırılarında 27 kişi şehit olurken 70'in üzerinde de yaralının olduğu aktarılıdı. Buna karşılık başlatılan Karabağ'ı özgürleştirme operasyonunda işgalci Ermenistan ordusuna 230 dolayında kayıp verdirildi.
BIRAKIP KAÇTILAR
Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a ait çok sayıda tank, mühimmat ve nakil aracını imha ederken onlarca askeri araç da bırakıp kaçan Ermeni askerlerin elinden alınmış oldu.
198 ERMENİ MİLİS ÖLDÜRÜLDÜ
230 dolayında tespit edilen Ermeni ordusu kaybı Ermenistan tarafından 198 olarak duyuruldu. Açıklamada 51 askerinin daha öldürüldüğünü ve toplam kayıplarının 198'e çıktığı söylendi.
AZERBAYCAN'DA ŞEHİT SAYISI 27 OLDU
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi. AA'nın aktardığı son dakika haberinde yaralı sayısı ise 141 olarak açıklandı. Ayrıca, saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.
7 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI
Son olarak 7 köyün daha "Ermenistan'dan alındığını" duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes için Bakü'nün koşullarını açıkladı.
ARNAVUTLUK ERMENİSTAN İLE ALINAN DOSTLUK MAÇINI İPTAL ETTİ
Arnavutluk Futbol Federasyonu, çarşamba günü Erivan'da Ermenistan ile yapacağı dostluk maçını iptal etti. Karara gerekçe olarak ülkenin içinde bulunduğu karışık durum gösterildi. Arnavutluk C Grubun'da oynanan iki maçın ardından aldığı 3 puanla ikinci sırada.
ALİYEV: TÜRK SİHALARI BİZİ GÜÇLENDİRDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Dağlık Karabağ'daki son durum bilgisini aktarırken "Türkiye'nin üst düzey SİHA'ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA'lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor" dedi.
"ERMENİSTAN'IN DERDİ RUSYA'YI BURAYA ÇEKMEK"
Aliyev, Ermenistan'la devam eden çatışmalara dair "Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor.Azerbaycan'da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ'daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız"
PAŞİNYAN TRUMP'TAN DA ÜMİTLENMİŞTİ Kİ KOVİD HABERİNİ ALDI
New York Times gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü ele almak için ABD Başkanı Donald Trump'tan randevu aldığını, Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanmasıyla bu görüşmenin gerçekleşemediğini söyledi.
BAKAN HULUSİ AKAR: ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞi TOPRAKLARI DERHAL BOŞALTSIN
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi, birlik komutanlarından devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Burada Dağlık Karabağ ile ilgili açıklama ve değerlendirmeler yapan Bakan Akar: "Ermenistan, sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Ermenistan ordusu işgal ettiği toprakları boşaltmalı" ifadelerini kullandı.
Aliyev: Ermenistan özür dileyecek ve toprak bütünlüğümüzü tanıyacak
SON DAKİKA İŞTE AZERBAYCAN'IN ATEŞKES ŞARTLARI
Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesindeki son durum ile sürekli yapılan ateşkes çağrıları için ülkesinin şartlarını açıkladı. Buna göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarıyla ilgili olarak Bakü'nün şartlarını şöyle sıraladı;
Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarından çıkacak.
Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü resmen tanıyacak.
Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olmadığı açıkça beyan edilecek.
Bakü'den özür dilenecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ÇIKIŞI: ZAFER KADAR YANLARINDAYIZ
Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mübarek olsun diyor kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyorum" dedi