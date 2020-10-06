Dağlık Karabağ çatışmalarında son durum! Azerbaycan'da Aliyev'den son dakika açıklaması: Rusya'yı istiyorlar

"ERMENİSTAN'IN DERDİ RUSYA'YI BURAYA ÇEKMEK"

Aliyev, Ermenistan'la devam eden çatışmalara dair "Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor.Azerbaycan'da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ'daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız"

PAŞİNYAN TRUMP'TAN DA ÜMİTLENMİŞTİ Kİ KOVİD HABERİNİ ALDI

New York Times gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü ele almak için ABD Başkanı Donald Trump'tan randevu aldığını, Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanmasıyla bu görüşmenin gerçekleşemediğini söyledi.

BAKAN HULUSİ AKAR: ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞi TOPRAKLARI DERHAL BOŞALTSIN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi, birlik komutanlarından devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Burada Dağlık Karabağ ile ilgili açıklama ve değerlendirmeler yapan Bakan Akar: "Ermenistan, sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Ermenistan ordusu işgal ettiği toprakları boşaltmalı" ifadelerini kullandı.

Aliyev: Ermenistan özür dileyecek ve toprak bütünlüğümüzü tanıyacak

SON DAKİKA İŞTE AZERBAYCAN'IN ATEŞKES ŞARTLARI

Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesindeki son durum ile sürekli yapılan ateşkes çağrıları için ülkesinin şartlarını açıkladı. Buna göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarıyla ilgili olarak Bakü'nün şartlarını şöyle sıraladı;

Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarından çıkacak.

Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü resmen tanıyacak.

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olmadığı açıkça beyan edilecek.

Bakü'den özür dilenecek.