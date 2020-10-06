Devleti zarara uğratanlar yargı önüne çıkarıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 51 kişinin sorgusu tamamlandı.

Kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan ve aralarında 14 kamu personelinin de bulunduğu 51 kişi sağlık kontrollerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.