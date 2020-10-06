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, ele geçirilen Ermeni tanklarının görüntülerini yayınladı

'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait çok sayıda tankı ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen tanklara ait görüntüleri paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 19:16 Son Güncelleme: 6.10.2020 21:16 ABONE OL
Azerbaycan, ele geçirilen Ermeni tanklarının görüntülerini yayınladı

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerine ait çok sayıda tank ve mühimmatı ele geçirdi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı alanlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerine ait mermiler, toplar ve tanklar yer aldı.

İşte ele geçirilen Ermeni tankları | Video

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Azerbaycan, ele geçirilen Ermeni tanklarının görüntülerini yayınladı
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