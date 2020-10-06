Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na Prof. Abdurrahman Haçkalı seçildi

DİN İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle görevlerine başladı. Görev süresi dün dolan üyelerin yerine 15 Haziran'da Aday Tespit Kurulu'nun seçtiği 24 aday üye içinden belirlenen 12 asil üye ile ilahiyat fakültelerinden belirlenen 4 akademisyen 5 yıl süreyle Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Kurul üyeleri arasında yapılan seçimle Başkan Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı olurken, Başkan Vekilliğine de Dr. Mustafa Bülent Dadaş getirildi.