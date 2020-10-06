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: 'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum

Başkan 'ın eşi , 'a yönelik saldırıları kınayarak, "Azerbaycan ve bir kalbin iki yarısıdır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 17:43 Son Güncelleme: 6.10.2020 17:44 ABONE OL
Emine Erdoğan: Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Tüm barışçıl girişimleri, geçmişte yaptığı gibi bir kere daha bozan Ermenistan, masumların kanını dökerek, diyalog yollarına mermi saçarak barıştan yana olmadığını bir kez daha göstermektedir. Uluslararası hukuku yok sayan bu saldırgan tutuma karşı, uluslararası toplum birlik olmalıdır. Saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Azerbaycan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan: Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum
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