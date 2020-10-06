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’dan açıklaması

Cumhurbaşkanı’nın eşi sosyal medya hesabından hakkında bir açıklama yayınladı. Emine Erdoğan, Azerbaycan’a yönelik saldırıları şiddetle kınadığını ifade ettiği açıklamasında “Ermenistan, masumların kanını dökerek, diyalog yollarına mermi saçarak barıştan yana olmadığını bir kez daha göstermektedir” dedi

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Giriş Tarihi: 6.10.2020 17:59 Son Güncelleme: 6.10.2020 18:07 ABONE OL
Emine Erdoğan’dan Azerbaycan açıklaması

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Azerbaycan hakkında bir açıklama yayınladı. Emine Erdoğan, Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınadığını ifade etti. Erdoğan, "Tüm barışçıl girişimleri, geçmişte yaptığı gibi bir kere daha bozan Ermenistan, masumların kanını dökerek, diyalog yollarına mermi saçarak barıştan yana olmadığını bir kez daha göstermektedir. Uluslararası hukuku yok sayan bu saldırgan tutuma karşı uluslararası toplum birlik olmalıdır. Saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Azerbaycan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır" dedi.


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Emine Erdoğan’dan Azerbaycan açıklaması
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