Ermenistan cephesinde 20 PKK’lı öldürüldü

Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da Ermenistan cephesinde savaşmaya giden 300 YPG/ PKK'lı lejyoner teröristten 20'sinin öldürüldüğü bildirildi. Kandil üzerinden bölgeye gidişlerini ilk kez SABAH'ın duyurduğu çoğunluğu Ermeniler'den oluşan terörist grubunda ölenlerden 5'inin kadın olduğu öğrenildi. Sözde Nubar Ozanyan Taburu'na bağlı hayatını kaybeden YPG/PKK'lı teröristlerin isimleri, Ermenistan'ın 3 yıl önce PKK'ya kurduğu Vardenes Kampı'ndan telsiz aracılığıyla Kandil'deki sözde örgüt karargâhına iletildi. SABAH'ın ulaştığı yeni bilgilere göre, istihbarat birimlerinin teknik takibine takılan telsiz konuşmaları geçen cumartesi günü gerçekleşti. Cumartesi sabaha karşı 04:20'de, Vardenes Kampı'ndan bir terörist, PKK'nın Kandil'deki sözde ana karargâhına Kürtçe bir çağrı yaptı. Kandil ile iletişime geçen terörist, çatışmada ölen teröristlerin isimlerini verdi. Telsiz konuşmalarında Azerbaycan'ın öldürdüğü teröristler için "Özgürlük savaşının şehitler kervanına katıldılar" ifadeleri kullanıldı. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilime de kanlı elini sokan terör örgütü PKK, haziran ayı başında yaptığı anlaşmayla bir süre önce 300 teröristi İran üzerinden Ermenistan'a geçirmişti. İstihbarat birimleri, isimleri tek tek verilen bu teröristlerle ilgili detay çalışması başlattı. Bu teröristlerin büyük kısmının, PKK'nın Suriye'deki kolu PKK/YPG içinde yer alan Ermeni kökenlilerden oluştuğu belirtilmişti. Ermeni kökenlilerin oluşturduğu gruba da, YPG saflarındayken öldürülen, kod adı "Nubar Ozanyan" olan Orhan Bakırcıyan adlı teröristin adını verilmişti.