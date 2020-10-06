Galata Kulesi açıldı

Tarihi kültürel varlıklar içerisinde bulunan Galata Kulesi'nin restorasyonuna haziran ayında başlandı. Tarihi yapıya sonradan eklenen tüm bölümler kaldırıldı. Kule sadece müze ve gezi amaçlı kullanıma açıldı.

Galata Kulesi yeniden açılıyor | Video

ORJİNAL MALZEMELERLE TAMİR EDİLDİ

1960'lı yıllarda restore edilirken duvar boşlukları beton malzemeyle doldurulduğu tespit edilen Galata Kulesi'nde, 38 santimetre kalınlığında beton dolgular sökülerek orijinal malzemeyle tamir edildi.

AÇILIŞ KONSERİ YAPILDI

Bugün restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılışı Zeynep Bastık konseriyle gerçekleşti.

IŞIK GÖSTERİLERİ DE YAPILDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üstlendiği açılış etkinliğinde ışık gösterileri de düzenlendi.

Galata Kulesi yeni yüzüyle açıldı! O bölümler tamamen kaldırıldı

Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş aşı açıklaması