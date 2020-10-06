Haklarında defalarca işlem yapıldı! 4 değnekçi yine gözaltına alındı

Bakırköy ve Beyoğlu ilçelerinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşların yanına gelerek park ücreti tahsil etmeye çalışan değnekçilere operasyon düzenlendi. Vatandaşlara aracınız burada çizilmesin diyerek üstü kapalı şekilde tehdit edip saati 10 ile 15 liradan para aldığı tespit edilen 4 değnekçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Taksim'de değnekçiler yine ortaya çıktı! "Bir saati 15 lira" | Video





HAKLARINDA İŞLEM YAPILDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, yapılan çalışmalarda korsan otoparkçılık (Değnekçi) yapan kişilere; " Karayolları Trafik Kanununun 79. maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince işle yapıldı.

Bu kapsamda Bakırköy'de gözaltına alınan Zeynel Abidin P. ve Hikmet G. Bakırköy Kartaltepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüphelilerden Zeynel Abidin P'nin daha önce 4 kez, Hikmet G'nin ise 9 kez aynı konudan işlem yapıldığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda yapılan çalışmalarda ise Erdi Ö. ve Fikret A. yakalanarak gerekli adli işlemin yapılması için Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüphelilerden Erdi Ö.'nün 12 defa aynı meseleden işlem yapıldığı öğrenildi. Gümüşsuyu Caddesinde yapılan denetimde Fikret A.'da gözaltına alındı.

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