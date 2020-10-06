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şehidini uğurladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
Hatay şehidini uğurladı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda önceki gün teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı (24), dün memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yırtıcı'nın cenazesi, önce helallik alınmak üzere Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Daha sonra Mahmut Bey Mahallesi Mülümün Mezarlığı'na getirilen Yırtıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şehidin 6 aylık hamile eşi Hazal Yırtıcı eşini askeri üniformayla uğurladı. Baba Abdi ve anne Zeynep Yırtıcı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine taziye mesajı gönderdi.
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Hatay şehidini uğurladı
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