Haydut devlet son çırpınışta!

DAĞLIK Karabağ'da ağır kayıplar alınca cepheyi genişleterek uluslararası camiayı müdahaleye zorlamaktan medet uman Ermenistan ordusu, sivil yerleşim yerlerine ve Azerbaycan'daki stratejik noktalara füze yağdırarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ermenistan ordusu önceki gece 24 sivilin öldüğü 121 sivilin yaralandığı Gence'ye ikinci kez füze gönderdi. Kentin işlek noktasındaki yer alan AVM'ye isabet eden füze büyük hasara neden oldu. Hızı ve Abşeron'a 300 km menzilli füzelerle saldırı yapıldı. Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik Ermeni topçu atışları yapılırken Berde'ye 6 füze düştü. Cepheye 100 km ötedeki Azerbaycan'ın en büyük hidroelektrik santralinin bulunduğu Mingeçevir'e de füze atıldı. Patlamayan füze santralin kapısına düştü.