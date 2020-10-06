Instagram Kalıcı Hesap Silme Linki 2020 - İnstagram Nasıl Silinir? Telefon ile Hızlı Instagram Kapatma ve Silme Adımları

Instagram hesap silme işlemi için doğru yerdesiniz... Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefon ve tabletlere olan ilgi de bir hayli arttı. Çeşitli sosyal medya platformlarının açılmasıyla telefonlar ile ortalama geçirilen süre daha da yükseldi. Instagram, özellikle son yıllarda yaptığı geliştirmeler ile adeta milyonları sosyal medyaya bağladı. Birçok kişi ise vaktini daha önemli işlere ayırabilmek için Instagram hesap silme ve kapatma linki ile hesabını kapatmak istiyor. Bu özelliğin uygulama üzerinde yer almıyor olması kafalarda soru işareti bırakıyor. İnstagram hesap kapatma kalıcı olarak profilinizi ortadan kaldırabiliyor. Instagram hesap silme ve kapatma linki 2020 ile bu başlık altından işlemi yapabilirsiniz. İşte Instagram silme ve kapatma kalıcı linki!
INSTAGRAM KALICI HESAP SİLME LİNKİ 2020
Instagram hesabını kalıcı olarak ortadan kaldırmak isteyen birçok kişi bulunuyor. Uygulamada bu özelliğin yer almaması nedeniyle konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ama motoru üzerinden araştırma yapıyor. Instagram hesap silme linki kalıcı olarak profilinizi ortadan kaybetme imkânı sunuyor. Instagram kapatma işlemini kalıcı olarak yapmak için aşağıda yer alan adımları izleyebilirsiniz.
INSTAGRAM HESAP KAPATMA KALICI
INSTAGRAM SİLME YERİNE ALTERNATİF SEÇENEK
Instagram, hesap silme sayfasında kullanıcılara farklı bir öneride bulunmaktadır. Instagram hesabınızı silmek yerine uygulamayı kaldırarak fotoğraflarınız ve verilerinizi silmeden bir süre uzaklaşabilirsiniz. Bu işlem için;
Uygulamayı kaldırmak, istediğin gibi ara vermeni sağlayacaktır. Fotoğraflarının ve profil verilerinin tümü hala kayıtlı olacak, ancak artık anında ilet bildirimleri almayacaksın ve daha sonra istediğin zaman Instagram'ı yeniden yükleyerek hesabına geri dönebilirsin.
INSTAGRAM ARAMA GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?
Instagram arama geçmişi, mobil cihazlardan ya da masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan gerçekleştirilebilir. Yazının devamında mobil uygulama üzerinden Instagram arama geçmişi nasıl silinir sorusunu yanıtladık.
INSTAGRAMDA SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?
Instagram da silinen mesajların bulunması için yapmanız gerekenler:
INSTAGRAM MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?
Instagram ile anlık mesajlaşma yapan kişiler gönderdikleri bir mesajı geri silmek istediklerinde ise akıllarına soru işareti takılıyor. Bu işlemi yapamayanlar ve öğrenmek isteyenlerin izleyeceği adımlar şöyle;
Instagram uygulamasını açın.
Mesaj kutusuna gidin.
Herhangi bir kişiyle yaptığınız konuşma penceresini açın.
Konuşma penceresine yazdığınız bir mesajın üzerine gelerek basılı tutun.
Karşınıza iki seçenek gelecektir. Buradan gönderimi geri al seçeneğine tıklayın.
Bu işlemi yaptıktan sonra gönderdiğiniz mesaj hem sizin hem de konuştuğunuz kişinin konuşma penceresinden silinecektir.