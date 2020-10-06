İsot gelin çiçeği oldu

Şanlıurfa'da Urfa isotu Acı mutluluğa ortak oldu Şanlıurfa'nın önemli lezzeti olan Urfa isotu bu yıl çeşitli görüntülerle gündeme gelirken, bu kez gelinlerin vazgeçilmezi olan düğün çiçeğinde kullanılmaya başlandı. Şanlıurfalıla'rın vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve her türlü yemekte baharat olarak kullanılan isot Şanlıurfa'da yapılış sezonun açılmasıyla kentte acı çeşitli şekillerde yansıtılırken çoğu zaman komik görüntülerle gündeme geliyor.

Şanlıurfa'da bu seferde Urfa isotu gelin çiçeğinde kullanıldı. Urfa isotundan gelin çiçeğini görenler önce şaşkınlık yaşarken daha sonrada gülümsedi. Şanlıurfalıların isot sevgisi artık insanların en mutlu günlerinin vazgeçilmezi olan gelin çiçeğinde de kullanılması Urfalıların isot sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Çiçekçiler bu yıl isottan gelin çiçeği moda oldu çokta rekabet görmeye başlandı" diye konuştular.