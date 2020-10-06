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polisinden pos tefeciliği operasyonu

’ta polisin sanal alışverişle tefecilik yapan şahsa düzenlediği baskında günlük 38 bin lira kazandığı tespit edildi, 28 bin lirasını baskın öncesi koyduğu kumbaradan çıktı. Öte yandan şüphelinin yaklaşık 1 milyon liralık işlem yaptığının değerlendirildiği öğrenildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 7.10.2020 00:34 Son Güncelleme: 7.10.2020 01:16 ABONE OL
Kahramanmaraş polisinden pos tefeciliği operasyonu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği Ekipleri tarafından Tefecilik Operasyonu yapıldı. Şüpheli A.E. (52) gözaltına alındı.Tefecilik suçlarını önlemeye yönelik yapılan operasyonda, ismetpaşa Mahallesi Milli egemenlik caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerine baskın yapıldı.

ÇEKMECE ALTINDAKİ KUMBARADA SAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Suça konu malzemeleri ve paraları bulmak için polis detaylı arama yaptı. Şüpheli şahsın sanal pos yapmakta kullandığı pos cihazını işyeri asma katındaki merdiven altına gizlediği, suçtan elde ettiği paraları ise dikkat çekmemek için çekmece altındaki kumbarada sakladığı ortaya çıktı.

Kumbaradan 28 bin TL para çıktı. Operasyon kapsamında ifadelerine başvurulan şahısların yüzde 4-5 kesinti ile ilk defa kullanılan internet sitesinden alış veriş yapmış gibi gösterildiği, suç kapsamında şüphelilerce mail order sanal pos tefeciliği sistemi kullanıldığı tespit edildi.

OPERASYONDA 38 BİN 150 TL'YE EL KONULDU

Operasyonda 20 adet kredi kartı, pos slipleri, merdiven altına gizlenmiş pos cihazı, sanal pos (mail order) yapılan laptop, çekmece atina gizlenmiş kumbarada 28 bin TL para, yazıcı içine zulalanmış 10 bin 150 TL para ele geçirildi. Suç malzemeleri ve suçtan elde edinen 38 bin 150 TL paraya el konuldu.

YÜZDE 5'İNİ KOMİSYON OLARAK ALDI

Şüphelinin kredi kartları nakit avansa kapalı olan vatandaşların kartlarını pos cihazından veya internette bulunan sanal pos sitelerinden sözde alışveriş yapmış gibi çekim yaptığı,karşılığında çekim yaptığı miktarın yüzde 5'ini komisyon olarak aldığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş polisinden pos tefeciliği operasyonu
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