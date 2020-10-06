Kendinden geçmiş halde bulunmuşlardı O turistler ile ilgili flaş bilgiler

Diş tedavisi sonrasında Aydın Didim'de kaldıkları otelde kendilerinden geçmiş halde bulunan 3 turist ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Turistlerden biri hayatını kaybederken diğerleri hastane kaldırılmıştı.

3 Kuzey İrlandalı, 3 Ekim'de kaldıkları dairede bilinçsiz bir şekilde bulundu. 33 yaşındaki Richard Molloy, hayatını kaybetti, Declan Carson ve Aaron Callaghan isimli iki kişinin komalık vaziyette bulundukları öğrenildi.

Resmi kayıtlara göre olaylar şöyle gelişti: 3 Ekim 2020 saat 03.15' de 112 Komuta Merkezi' ne gelen çağrıya istinaden ivedilikle olay yerine ivedilikle ambulans yönlendirildi. 03.17' de Emniyet Güçlerine bilgi verildi ve ambulans olay yerine saat 03.23' de ulaştı.

Olay yerinde Richard Molloy Charles' ın ölmüş olduğu tespit edilerek emniyet ve savcılık olaya dahil edildi. Charles'in cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu' na gönderildi.

Durumu kötü olan diğer turistler olay yerinde bulunanların imkanları ile Didim Devlet Hastanesi' ne götürüldüğü öğrenildi. Aaron Edward Callaghan ve Deaglan Proinnsias Carson isimli hastaların Didim Devlet Hastanesi' nde ilk müdahalelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi' ne acil servisine sevkleri sağlandı.

Hastalar yoğun bakıma alındı. Tedavilerine başlanan her iki hastanın idrar analizinde kokain saptandı. Yoğun bakımda tedavileri tamamlanan iki turist buradan normal servise alındı.