Mardin’de MİT destekli PKK operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince sözde "Ömeryan" kırsalında ortak yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta tuzaklanmaya hazır 2 adet piknik tüpü (amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş), 50 metre kablo ve 5 kilo çivi ele geçirildi.





Ülke içinde ve dışında son dönemlerde ağır kayıplar veren, eylem ve hareket kabiliyetini her geçen gün kaybeden PKK terör örgütü, üzerindeki baskıdan kurtulmak için her yolu deniyor. Operasyon birliklerinin harekat kabiliyetini kısıtlayıp, engellemek ve zayiat verdirmek maksadıyla hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı sığınakta sakladıklarına dair alınan bilgiler doğrultusunda Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Yıldırım-8" operasyonları kapsamında sözde "Ömeryan" kırsalında Şehit Güvenlik korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu yapıldı.







Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta bomba arama köpeği 'Duman'la arama faaliyeti yapıldı. Yapılan arama sonucunda tuzaklanmaya hazır 2 adet fünyeleri bağlanmış el yapımı patlayıcı (12 ve 6 kiloluk piknik tüplerinin içine sıkıştırılmış 50 ve 20 kilo amonyum nitrat ve mazot karışımı), 50 metre kablo ve 5 kilo çivi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.



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