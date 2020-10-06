Okul müdürlerinden yüzyüze eğitime çağrı

Kaynar, "Haydi okula okullar marketlerden, sokaklardan, parklardan, kahvehanelerden ve eğlence merkezlerinden daha temiz ve güvenlidir.

"OKULLAR MARKETLERDEN, SOKAKLARDAN , PARKLARDAN VE EĞLENCE MEKANLARINDAN DAHA TEMİZ VE GÜVENLİ"



Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu na bağlı Diriliş Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar: "Okullar marketlerden, sokaklardan, parklardan, kahvehanelerden ve eğlence merkezlerinden daha temiz ve güvenlidir." Diyerek yüzyüze eğitimin kısa sürede başlaması gerektiğini söyledi.





"Okullar açılmalıdır" diyen Mehmet Nuri Kaynar, ""Egitim ve bunun sahada ki uygulayıcısı olan okulların açılması geciktirilmeye devam ederse çok büyük kayıplarımız olacaktır. Mevzu elbette önce sağlıktır. Ancak bu virüsün biteceğine dair bir tarih öngörülememektedir. Keşke üç ay, altı ay sonra biteceğini bilsek de sabretsek ama böyle bir şey kısa vade de görünmüyor. Yıllarca sürerse okullar yıllarca kapalı mı kalacak." Dedi.

OKUL ZİLİ BÜTÜN ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALMALIDIR



Mehmet Nuri Kaynar , "Okul zili sadece okul öncesi ve 1. Sınıflar için hafta da iki gün olsa da çaldı. Okul zilini ve "haydi okula" çağrısını bekleyen milyonlarca öğrencimizi okullarına kavuşturalım.. Öğrencilerimizin okulları ve öğretmenleri ile buluşmaları o kadar kıymetlidir ki bu buluşmadan oluşacak sinerji EBA canlı ders ve EBA TV performansını da yükseltecektir. Öğrencilerin okula olan aidiyeti güçlenecektir. Bu dönemin toplumda oluşturduğu korkuyu aşmamıza yardımcı olacak, normalleşme ye dair yeni umutları yeşertecektir. Okulların açılması ekonominin çarklarını hızlandıracak, birçok sektör batmaktan kurtulacaktır. Unutulmamalıdır ki okullar marketlerden, sokaklardan, parklardan, kahvehanelerden ve eğlence merkezlerinden daha temiz ve güvenlidir. Bu virüsle mücadelenin sadece sağlık çalışanlarına bırakılmaması gerekir. Eğitim ile halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi bu mücadelenin seyri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu eğitimi toplumun her kesimine en güvenli ve hızlı verebilecek kurum okullardır. Toplumu bu konuda eğitebilmek için okulların tam kapasite olarak açılmasına ihtiyaç vardır.





Yakın coğrafya anlamında İngiltere de vaka sayısı yaklaşık üç bin. İngiltere'de ilkokullar 1 Haziran'dan itibaren bazı yaş gruplarından başlanarak yeniden açıldı. 15-18 yaşları arasındaki lise öğrencileri ise 15 Haziran'da sınıflarına geri döndü. Geçtiğimiz hafta ise bütün öğrenciler ders başı yaptı. Fransa da vaka sayısı yirmi bin olmasına rağmen Fransa'da okullar geçen hafta itibariyle açıldı. Almanya da vaka sayısı iki bin. Almanya'da öğrenciler Ağustos ayının başından beri tam zamanlı olarak okula dönmeye başladı. İtalya'nın vaka sayısı bin yüz elli iken çoğu bölgesinde okullar 14 Eylül'de yeniden açıldı. Rusya da vaka sayısı beş bin. Rusya'da tüm okullar geçen hafta itibariyle yeniden açıldı. Öğrencilere maske takmaları tavsiye edildi ancak zorunlu tutulmadı. İspanya da vaka sayısı yaklaşık dokuz bin olmasına rağmen ilk ve orta dereceli okullar geçtiğimiz hafta itibarı ile kademeli olarak açılmaya başlandı.





"GELİŞMİŞ ÜLKELER OKULLARINI AÇIP EĞİTİME DEVAM EDİYOR"



Türkiye'de ise vaka sayısı 26 Eylül 2020 cumartesi günü resmi verilere göre bin beş yüz on bir. Türkiye'de okullar 21 Eylül'de sadece anasınıfları ve ilkokul 1.sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde açıldı. Öğrencilerimizin aylarca okula gelmemiş olmalarına rağmen kurallara uyma konusunda yetişkinlerden daha duyarlı davranmış oldukları gözlemlendi ve süreç sorunsuz bir şekilde yönetildi. 28 Eylül Pazartesinden itibaren hafta da iki gün olarak başlayacak. Okullarımız yönetici ve öğretmenleri ile hazır olduklarını kanıtlamış oldular. Bütün gelişmiş ülkeler okullarını açıp eğitim öğretim süreçlerini devam ettirirken Türkiye de okullar neden açılmıyor? Oysa bizim asıl ve öncelikli mücadelemiz, dünyanın birçok ülkesinde devam eden geleneksel eğitimin önünde ki engellerin, toplumsal iş birliği ile gerekli tedbirler alınarak sağlıklı ve sağduyulu bir şekilde kaldırılması için gayret etmek olmalıdır. Okulların açılması, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflarına kavuşması için yapılan her adımı desteklemeliyiz. Korana virüs (Covid 19) bitse ya da azalsa fütüristlere göre yeni sürüm virüslerin piyasaya çıkacağına dair tahminler var. Ne zamana kadar çocuklarımız eğitimsiz kalacak" dedi.