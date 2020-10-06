PKK’nın 4 odalı, 4 girişi bulunan mağarası imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı özel eğitimli komandoların hem sınır ötesinde hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

İran ve Irak'a sınırı olan Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde hudut hattındaki sınırın sıfır noktasında komandolar tarafından bir mağara tespit edildi. PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) tarafından, olası bir patlayıcı tuzağına karşı mağaranın giriş ve çıkışları kontrol edildikten sonrası özel eğitimli jandarma komandolar mağaraya giriş yaptı. Mağarada, yapılan inceleme sonucu, teröristlerin kış aylarını burada geçirdiği belirlendi. Mağara, terör örgütü PKK'ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan mağara PAMİT timleri tarafından patlayıcı ile kullanılamaz hale getirildi.