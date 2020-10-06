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’de Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığının 'Korona virüs Denetimleri’ genelgesi kapsamında denetimler artırıldı. Erzincan 'de COVİD-19 denetimi gerçekleşti. Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 00:00 ABONE OL
Refahiye’de Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığının 'Korona virüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Refahiye'de maske, mesafe ve hijyen denetimleri her gün yapılmaya devam ediyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Uygulama kapsamında denetim ekiplerinde görevli polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.

UYARILAR YAPILIYOR

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

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Refahiye’de Covid-19 denetimi
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